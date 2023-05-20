На Куршской косе перенесли проход к дюне Эфа и готовятся к расширению парковки

При реконструкции экотропы "Высота Эфа" потребовалось ввести ограничения для туристов. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

С 19 мая 2023 года в связи с реконструкцией на экологической тропе «Высота Эфа» (42-й км) временно перекрыт проход к первым обзорным площадкам. К дальней площадке (с видом на поселок Морское) доступ открыт в обход основного маршрута. Монтаж настила на данном участке завершен. Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Куршская коса».

- Для удобства гостей национального парка было принято решение не закрывать тропу на время реконструкции. Однако при интенсивном туристическом потоке склон дюны в местах отсутствия настила начал быстро подвергаться дигрессии. Поэтому примерно до 1 июня 2023 года трасса маршрута пройдет в обход финального участка реконструкции: по лесной просеке с выходом на настил по временной лестнице, - отметили в нацпарке.

Полностью завершить укладку почвозащитного настила планируется в соответствии с первоначальными сроками – до 30 июня 2023 года.

Кроме этого, с 22 мая 2023 года начнутся работы по расширению автомобильной парковки: для этого будет проведена сплошная рубка деревьев на участке площадью 2000 кв.м, примыкающем к автодороге со стороны Балтийского моря.

Экотропа «Высота Эфа» является самой популярной в национальном парке. По данным рекреационного мониторинга 2022 года, в дни пиковых нагрузок ее посещают до 1800 туристов. В такие дни здесь паркуется до 340 автомобилей и до 40 туристических автобусов.

- Емкости существующей парковки недостаточно, - пояснили в пресс-службе.