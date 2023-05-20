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НовостиОбщество20 мая 2023 14:27

На Куршской косе перенесли проход к дюне Эфа и готовятся к расширению парковки

Для этого вырубят деревья на площади 2000 «квадратов»
Вера Гринвич
При реконструкции экотропы "Высота Эфа" потребовалось ввести ограничения для туристов.

При реконструкции экотропы "Высота Эфа" потребовалось ввести ограничения для туристов.

Фото: Нацпарк «Куршская коса»

С 19 мая 2023 года в связи с реконструкцией на экологической тропе «Высота Эфа» (42-й км) временно перекрыт проход к первым обзорным площадкам. К дальней площадке (с видом на поселок Морское) доступ открыт в обход основного маршрута. Монтаж настила на данном участке завершен. Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Куршская коса».

- Для удобства гостей национального парка было принято решение не закрывать тропу на время реконструкции. Однако при интенсивном туристическом потоке склон дюны в местах отсутствия настила начал быстро подвергаться дигрессии. Поэтому примерно до 1 июня 2023 года трасса маршрута пройдет в обход финального участка реконструкции: по лесной просеке с выходом на настил по временной лестнице, - отметили в нацпарке.

Полностью завершить укладку почвозащитного настила планируется в соответствии с первоначальными сроками – до 30 июня 2023 года.

Кроме этого, с 22 мая 2023 года начнутся работы по расширению автомобильной парковки: для этого будет проведена сплошная рубка деревьев на участке площадью 2000 кв.м, примыкающем к автодороге со стороны Балтийского моря.

Экотропа «Высота Эфа» является самой популярной в национальном парке. По данным рекреационного мониторинга 2022 года, в дни пиковых нагрузок ее посещают до 1800 туристов. В такие дни здесь паркуется до 340 автомобилей и до 40 туристических автобусов.

- Емкости существующей парковки недостаточно, - пояснили в пресс-службе.