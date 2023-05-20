Полицейские разыскивают свидетелей конфликта, в результате которого у мужчины переломаны кости лица

Пресс-служба регионального УМВД сообщает, что полицейские устанавливают свидетелей конфликта на Советском проспекте.

- 31 января 2023 года в период времени с 13:30 по 14:00 в помещении склада магазина «Балтламинат» между двумя мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. В результате один из участников конфликта получил повреждения в виде сотрясения головного мозга и множественного перелома костей лица, повлекшие вред здоровью средней тяжести, - говорится в сообщении.

Полицейские просят всех, кто был очевидцем конфликта, сообщить информацию по телефонам:

- 8 (4012) 552-202 (дежурная часть),

- 8-911-857-72-77,

- 8-963-291-29-19,

- 02,

- 102.