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НовостиОбщество20 мая 2023 14:51

Полицейские разыскивают свидетелей конфликта, в результате которого у мужчины переломаны кости лица

Ссора произошла на складе торгового центра
Вера Гринвич

Пресс-служба регионального УМВД сообщает, что полицейские устанавливают свидетелей конфликта на Советском проспекте.

- 31 января 2023 года в период времени с 13:30 по 14:00 в помещении склада магазина «Балтламинат» между двумя мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. В результате один из участников конфликта получил повреждения в виде сотрясения головного мозга и множественного перелома костей лица, повлекшие вред здоровью средней тяжести, - говорится в сообщении.

Полицейские просят всех, кто был очевидцем конфликта, сообщить информацию по телефонам:

- 8 (4012) 552-202 (дежурная часть),

- 8-911-857-72-77,

- 8-963-291-29-19,

- 02,

- 102.