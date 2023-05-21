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НовостиПроисшествия21 мая 2023 6:51

Москвичка украла хрустальный графин из калининградского ресторана

Факт кражи дорогостоящей посуды был установлен благодаря камерам видеонаблюдения
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

По свидетельствам многих наших гостей, Калининградская область нравится им настолько сильно, что даже после отъезда из нее долго не отпускает. Естественно, кроме приятных впечатлений, хочется оставить себе и какие-то вещественные предметы из янтарного края.

Однако то ли 57-летняя москвичка по ходу отдыха изрядно поиздержалась, то ли просто решила присовокупить к уже приобретенным сувенирам еще один – на халяву. Только дама, покидая один из ресторанов Зеленоградска, прихватила со стола хрустальный графин стоимостью 12 тысяч рублей. Факт кражи полиция установила после обращения сотрудника заведения и благодаря установленным внутри помещения камерам видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 158 УК РФ – до 2 лет лишения свободы. Успевшей отбыть домой жительнице столицы избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Придется лететь обратно в Калининград.