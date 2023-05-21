В Калининграде микроавтобус вытолкнул БМВ на тротуар

Пытаясь избежать столкновения, водитель БМВ протаранил дорожное ограждение. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В минувшую субботу, 20 мая на проспекте Калинина в Калининграде произошло ДТП с участием грузового микроавтобуса и легкового автомобиля.

Судя по опубликованной на странице «Сообщества автомобилистов Калининграда и области» видеозаписи, следовавший в направлении Южного вокзала «микраш», перестраиваясь из левой в правую полосу, не уступил дорогу попутной «бэхе». Ее водитель, пытаясь избежать столкновения, протаранил ограждение справа по ходу движения и вылетел за пределы проезжей части на тротуар, едва не задавив пешехода.

О пострадавших в результате ДТП не сообщается, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства инцидента.