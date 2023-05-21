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НовостиПроисшествия21 мая 2023 8:12

В Калининграде микроавтобус вытолкнул БМВ на тротуар

Причины ДТП на проспекте Калинина выясняют сотрудники Госавтоинспекции
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Пытаясь избежать столкновения, водитель БМВ протаранил дорожное ограждение.

Пытаясь избежать столкновения, водитель БМВ протаранил дорожное ограждение.

Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В минувшую субботу, 20 мая на проспекте Калинина в Калининграде произошло ДТП с участием грузового микроавтобуса и легкового автомобиля.

Судя по опубликованной на странице «Сообщества автомобилистов Калининграда и области» видеозаписи, следовавший в направлении Южного вокзала «микраш», перестраиваясь из левой в правую полосу, не уступил дорогу попутной «бэхе». Ее водитель, пытаясь избежать столкновения, протаранил ограждение справа по ходу движения и вылетел за пределы проезжей части на тротуар, едва не задавив пешехода.

О пострадавших в результате ДТП не сообщается, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства инцидента.