В районах области уровень преступности снизился, в Калининграде – вырос

За первые 4 месяца этого в Калининградской области зарегистрировано 3 882 преступления, что на 7,5% меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Вместе с тем в нашем регионе на 29,2% (с 832 до 1075) возросло количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а еще было совершено 822 мошенничества (рост 17,4%) и 13 разбоев (+44,4%). Больше стали совершать преступлений в состоянии алкогольного опьянения – таких было зарегистрировано 496 (+3,1%) и связанных с нарушениями ПДД – 36 (в том числе 10 со смертельным исходом, тут рост сразу на 42,9%).

Зато преступлений в общественных местах стало меньше, за указанный период – всего 885 (-17,1%), как и грабежей - 50 (-24,2%), хулиганств - 5 (-50%), поджогов - 18 (-47,1%), краж – 1 337 (-24,2%), в том числе квартирных - 70 (-10,3%) и с банковского счета - 210 (-2,8%). Угонов транспортных средств, как и в прошлом году, совершено 19.

В отличие от районов области, в самом Калининграде наблюдается рост преступности – 2 424 проявления криминала (+13,7% по сравнению с прошлым годом). Стало больше краж – их зафиксировано 1 043 (+9,9%), в том числе квартирных – 27 (+8%) и транспортных средств – 11 (+22,2%). Увеличилось количество поджогов - 12 (+50%), и, как в целом по региону, мошенничеств – 520 (+31%).