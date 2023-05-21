В Калининградском зоопарке провели необычную экскурсию

На фоне тревожных новостей – к примеру, о клещах-переносчиках чумы и лихорадки Западного Нила, чуть ли не летящих к нам на летучих мышах из Сибири и с Дальнего востока, Калининградский зоопарк в целях повышения информационной осведомленности населения (предупрежден – значит, вооружен) продолжает продвигать свой спецпроект «Другой зоопарк». В его рамках сегодня, 21 мая в зоопарке прошла экскурсия на тему «Зоонозами едины».

Кто не знает: зоонозом называют любую болезнь или инфекцию, передаваемую в естественных условиях от позвоночных животных человеку. Известно этих самых зоонозов больше 200 видов, и они составляют довольно значительную долю людских недугов – как недавно выявленных, так и давно существующих.

В роли экскурсовода выступил ученый-микробиолог Валерий Лисун, поведавший интересующимся о пандемических заболеваниях (гриппе, лихорадке Эбола, ВИЧ и COVID-19), которые пришли в мир человека из мира животных.

Говорят, слушали специалиста с большим интересом. Так что, дорогие наши земляки, есть смысл отслеживать будущие подобные мероприятия и непосредственно участвовать в них.