На окраине Калининграда горят заросли камыша

Над местом пожара поднимается густой столб дыма. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Сегодня утром в Калининграде загорелись заросли камыша в конце проспекта Победы.

После того как сообщение о возгорании поступило в региональное Управление МЧС, на место происшествия выехали около десятка сотрудников ведомства. Однако столь небольшими силами и при отсутствии спецтехники (она просто не может проехать на заболоченное место) пожар потушить пока не удается.

Поднимающийся над камышом столб дыма видно из многих мест города. Очевидцы сообщают, что движение на автотрассах, прилегающих к району ЧП, затруднено.