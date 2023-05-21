Американский авианосец движется в направлении Калининградской области

Сразу несколько информационных ресурсов сообщают, что американский авианосец USS «Gerald R Ford» (CVN78) находится у побережья Дании и со скоростью 17 узлов движется в направлении Балтийского моря.

Военные эксперты полагают, что военный корабль направляется в район предстоящих учений «Baltops-2023» и «Air Defender-2023», которые стартуют, соответственно, 4 и 11 июня. В ближайшие часы станет известно, появится ли американский авианосец непосредственно в акватории Балтики.

По мнению аналитиков, несмотря на то, что скромное по размерам море - не самое подходящее для использования столь крупной боевой единицы (которую могут достать даже наши береговые комплексы «Бал» и «Бастион»), наличие «Gerald R Ford» может являться очередной попыткой США устроить провокацию в непосредственной близости от границ России.