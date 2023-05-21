В Калининградской области признают факт геноцида народов СССР

Егор Яковлев плодотворно поработал в российских и зарубежных архивах. Фото: Правительство Калининградской области

Директор научно-исследовательского проекта «Цифровая история», двукратный лауреат просветительской премии «Знание», приглашенный специалист-эксперт в расследовании Следственного комитета РФ по делу о геноциде советского народа Егор Яковлев представил калининградцам свое исследование нацистских преступлений на оккупированных нацистами в годы Великой Отечественной войны территориях Советского Союза. По словам историка, обнаруженные им в архивах документы дают совершенно новое представление о планах руководства Третьего Рейха относительно населения СССР.

«Предполагалось, что уже в ходе 1941-1942 годов будет истреблено от 20 до 30 миллионов человек, основным инструментом уничтожения должен был стать голод, хотя его и следовало дополнять истребительными, карательными операциями со стороны органов СС и полицейских батальонов», – сообщил Егор Яковлев.

Встреча с экспертом была организована при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества на площадке областного историко-художественного музея. В ходе встречи стало известно, что в нашем регионе пройдет процесс по признанию факта геноцида народов СССР. Уничтожение советских граждан, в первую очередь, военнопленных, велось и на территории Восточной Пруссии, и, как уточнил, исследователь, также было системным и осуществлявшимся по этническому признаку.