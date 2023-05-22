В Зеленоградском районе в лесу педагог катался с учеником на велосипедах, упал и сломал ключицу

В Зеленоградском районе в лесу в воскресенье, 21 мая, учитель одной из калининградских школ упал с велосипеда и сломал ключицу. Мужчина сам позвонил спасателям, скинув координаты. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Сообщается, что вместе с педагогом был его 14-летний ученик, семиклассник – вместе они ехали из Калининграда в Пионерский.

«Ребенок пояснил, что с педагогом регулярно совершает велопутешествия, родители знают о случившемся», - говорится в сообщении.

Школьника спасатели отвезли в Зеленоградск, оттуда он на электричке добрался домой. Учитель был передан медикам.