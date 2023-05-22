В Черняховске дом на улице Советской украсили фигурой атланта

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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.
В Черняховске на доме № 1 на улице Советской установили восстановленную скульптуру атланта. Как сообщается в Телеграм-канале Фонда капремонта Калининградской области, декор появился в минувшие выходные.
«На объекте культурного наследия восстановили утраченную скульптуру», - сообщили в Фонде.
Скульптором выступила Наталья Чепкасова.
Отмечается, что атланта поставили в рамках работ по капитальному ремонту фасада за счет средств из областного бюджета.