В Черняховске дом на улице Советской украсили фигурой атланта

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Черняховске на доме № 1 на улице Советской установили восстановленную скульптуру атланта. Как сообщается в Телеграм-канале Фонда капремонта Калининградской области, декор появился в минувшие выходные.

«На объекте культурного наследия восстановили утраченную скульптуру», - сообщили в Фонде.

Скульптором выступила Наталья Чепкасова.

Отмечается, что атланта поставили в рамках работ по капитальному ремонту фасада за счет средств из областного бюджета.