Калининградцы перестали бояться увольнения - исследование

Работающие калининградцы стали реже бояться увольнения. Таковы результаты свежего майского исследования сервиса SuperJob.

«За прошедший год страхи по поводу работы поутихли: бояться увольнений и низкой зарплаты стали реже, а число тех, у кого нет никаких опасений по поводу занятости, выросло», - говорится в сообщении.

Потери должности и источника доходов боится всего лишь каждый одиннадцатый калининградец (12%). На втором месте — опасения по поводу задержки или невыплаты зарплаты (в них признались 8%), на третьем — страх не оправдать ожиданий (по 5%).

В число распространенных джоб-фобий вошли также боязнь коллектива, нестабильности и банкротства компании опасения потерять здоровье на работе, страх переработок, невостребованности, выгорания и слишком долгой деятельности на одном месте.

При этом у большинства опрошенных нет никаких страхов, связанных с работой (57%).