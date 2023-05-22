Калининградцев предупредили о перекрытиях улиц в грядущее воскресенье, 28 мая

В Калининграде в воскресенье, 28 мая, в связи с проведением XII городского велофестиваля «День колеса» ограничат движение транспорта по центральным улицам и в районе Острова.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, для обеспечения безопасности участников массового мероприятия закроется движение транспорта:

- с 9.00 до 14.00, на время проведения I этапа вело-фестиваля по участку ул. Д. Донского от ул. Театральной до пер. Д. Донского;

- с 12.00 до 14.00 при прохождении колонны участников II этапа фестиваля по маршруту: ул. Д. Донского, ул. Ген.-фельдм. Румянцева, Московский проспект, ул. Октябрьская, наб. Ген. Карбышева, ул. Ген. Павлова, аллея Чемпионов (до второй кольцевой развязки). В обратном направлении – по Солнечному бульвару, ул. Ген. Павлова, далее по тому же маршруту.

ГИБДД закроет движение транспорта, в том числе общественного для прохождения колонны велосипедистов и в случае изменения дорожной ситуации для обеспечения безопасности дорожного движения в районе проведения мероприятия.

Отмечается, что уточнить на месте порядок объезда можно будет у сотрудников ГИБДД и у волонтеров фестиваля.

Автобусы маршрута № 39 направятся по 2-й эстакаде, Парадной наб., Солнечному бульвару, аллее Чемпионов, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении – по тому же маршруту.