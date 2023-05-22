В Калининграде 3D-скульпторы воссоздали облик Иммануила Канта в возрасте 65 лет

. Фото: БФУ им. И. Канта

В Калининграде сотрудники научно-исследовательского центра БФУ воссоздали образы Канта и Карамзина для виртуальной реконструкции Кенигсберга.

Как рассказали в пресс-службе университета, облик философа был сделан для восстановления виртуального Кенигсберга конца XVIII века в рамках проекта «Мир Иммануила Канта».

«В данный момент для проекта создаются модели людей. В их числе Иммануил Кант и российский историк Николай Карамзин, который посетил философа летом 1789 года. Самым сложным стало создание модели Иммануила Канта. На момент его встречи с Карамзиным ему было 65 лет», - говорится в сообщении.

3D-скульптор воссоздал внешность мыслителя на момент 1789 года на основе визуальных источников, текстовых описаний, а также посмертной маски Канта.

В виртуальном Кенигсберге можно будет не только побродить по улочкам старого Кенигсберга, но и услышать звуки, посмотреть, кто жил на его улицах.

«Все это будет доступно в приложении, где в формате реального времени в пространстве Московского и Советского проспектов, улицы Шевченко можно будет окунуться в кантовский мир и посмотреть на экране смартфона, что было на этом участке почти три столетия назад», - рассказали в БФУ имени Канта.