Калининградец убил палкой соседа по даче после того, как его облаяла собака

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

В Калининграде житель садового товарищества обвиняется в избиении до смерти соседа.

Трагедия случилась вечером 17 мая. Во время ссоры с соседом по участку пьяный мужчина схватил деревянную палку и ударил ею оппонента по голове.

От полученной черепно-мозговой травмы 67-летний пенсионер умер на месте.

«В ходе допроса обвиняемый сообщил следователю, что собака соседа его облаяла, он сделал потерпевшему замечание, что и послужило причиной ссоры», - сообщили в региональном СК.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, было возбуждено уголовное дело, злоумышленник задержан и допрошен. Он будет находиться в СИЗО до 19 июля.