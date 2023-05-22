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НовостиЗдоровье22 мая 2023 7:59

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в Калининграде

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

За неделю показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией снизился еще на 9,3%. Зарегистрировано 120 заболевших, в том числе 14 детей до 18 лет. Данные приводит пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Врачи говорят о низком уровне заболеваемости.

По-прежнему большинство случаев (95%) реализовались в форме ОРИ, только 1,7% – в виде пневмонии, остальные – без симптомов.

«В сравнении с предыдущей неделей число заболевших взрослых снизилось на 14%. Всего зарегистрировано 106 заболевших старше 18 лет. Наибольший показатель заболеваемости сохраняется в возрастной группе 65+», - отметили в управлении.