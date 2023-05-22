В Калининграде над Преголей заметили радиационный туман

Автор фото: Игорь Иванов. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

В Калининграде в понедельник, 22 мая, заметили стелющийся радиационный туман над руслом Преголи.

Фотографию природного явления выложили в группе «Погода и метеоявления Калининградской области» во «ВКонтакте».

«Радиационные туманы (не путать с радиоактивностью!) – туманы, которые появляются в результате радиационного охлаждения земной поверхности и массы влажного приземного воздуха до точки росы. Обычно радиационный туман возникает ночью в условиях антициклона при безоблачной погоде и легком бризе», – пояснили в группе.

Часто радиационный туман возникает в условиях температурной инверсии, препятствующей подъему воздушной массы. После восхода солнца радиационные туманы обычно быстро рассеиваются.

В промышленных районах может возникнуть крайняя форма радиационного тумана – смог.