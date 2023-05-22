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НовостиСпорт22 мая 2023 8:16

Пловчиха из Калининграда завоевала золото международных соревнований в Аланье

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Наталья Алещенко в Аланьи.

Наталья Алещенко в Аланьи.

Фото: Предоставлено героем публикации

В Аланье прошли международные соревнования на открытой воде, организованные Турецкой федерацией плавания в честь памяти Ататюрка и Дня молодежи и спорта. На соревнованиях выступило более 300 участников, в том числе и пловчиха из Калининграда, тренер Наталья Алещенко.

Как рассказала спортсменка «Комсомолке», она проплыла 1500 метров в открытой воде.

«Выловила золото, пообщалась с единомышленниками, любителями морей-океанов. Погодка порадовала. Море спокойное и страшно соленое», - рассказала Наталья.

Спортсмены, занявшие высокие места, получили свои медали от Эмре Кылдыргыджи, менеджера молодежного спорта Аланьи, и официальных лиц Турецкой федерации плавания.