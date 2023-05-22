Убитый в калининградском СНТ оказался племянником Героя СССР Ивана Ладушкина

Убитым в калининградском СНТ мужчиной оказался военный летчик, племянник Героя Советского Союза Ивана Ладушкина. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на друзей погибшего.

Трагедия случилась в Ленинградском районе города вечером 17 мая. Во время ссоры с соседом по участку пьяный мужчина схватил деревянную палку и ударил ею оппонента по голове.

От полученной черепно-мозговой травмы 67-летний пенсионер умер на месте.

«В ходе допроса обвиняемый сообщил следователю, что собака соседа его облаяла, он сделал потерпевшему замечание, что и послужило причиной ссоры», - сообщили в региональном СК.

Задержанный находится в СИЗО.

Иван Ладушкин родился 22 октября 1922 года в Алтайском крае. В 1942-м окончил отделение авиационных техников Балашовской школы пилотов, в действующей армии находился с июня 1942 года.

В марте 1945-го Ладушкин принимал участие в боях в Восточной Пруссии в должности командира роты танкового батальона.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии лейтенанту Ладушкину Ивану Мартыновичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1946 году населенный пункт Людвигсорт был переименован в Ладушкин.