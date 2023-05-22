В Калининграде трое парней обокрали вейп-шоп на 48 тысяч рублей

В Калининграде воры обчистили вейп-шоп на улице Озерной. Владелица торговой точки рассказала о пропаже денег, электронных сигарет и курительных смесей а также футболок на 48 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, преступники, отжав пластиковое окно, проникли в магазин и похитили товар.

Задержанными оказались трое местных жителей в возрасте 18 и 19 лет. Часть похищенного удалось изъять.

Парни признались, что деньги потратили на личные нужды. Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозят сроки до 5 лет лишения свободы.