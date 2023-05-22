Названы самые востребованные рабочие специальности на заводах Калининграда

В Калининградской области на заводы требуется более 840 работников. По данным службы исследований hh.ru, в апреле-мае 2023 года в регионе самыми активными работодателями из производственной сферы стали GS Group, ПСЗ «Янтарь», «Кливер», «БАЛТКРАН», 33 Судоремонтный завод, «Экопэт», «Деловая Русь».

Отмечается, что наибольший спрос у работодателей на таких заводских рабочих, как токари и фрезеровщики (19% вакансий за месяц), инженеры-конструкторы (9%), механики (10%), сервисные инженеры (9%), машинисты (11%), слесари (16%) и технологи (17%), операторы станков (5%).

Востребованы и менеджеры по продажам оборудования.

Средний диапазон зарплат в заводских вакансиях региона варьируется от 40 до 80 тысяч рублей.