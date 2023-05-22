Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 22 мая

В Калининграде в понедельник, 22 мая, запланировано несколько отключений. Так, по данным мэрии, для модернизации оборудования отключение электроснабжения запланировано до 13.00 по следующим адресам:
ул. Бахчисарайская 20-22
ул. Горького 199,199а
ул. Зеленая 19-23а,45,70
ул. Аллея смелых 107,114-122
пер. Клинской 1-4,4-6а,13-19
ул. Грибная 2-4б,1-3
ул. Грунтовая 1а-в,2а-в
ул. Муромская 5.
До 18.00 отключение электроэнергии проведут у потребителей:
пр-кт Ленинский 68-86
ул. Багратиона 114-126
ул. Серпуховская 30-30а,35-41.
ул. К. Маркса 61
ул. Каменная 11-17,14-22
ул. Комсомольская 46-52,47-57,61.
«Водоканал» сегодня проводит работы на сетях, которые потребуют отключения водоснабжения.
До 16.00 дома на пр-кт Калинина 85-115, ул. Октябрьской 78-92, Мебельной 10-16,7-21.
До 15:00 без воды будут дома на ул. Университетской 1а,1-11(ГБУЗ «Городская поликлиника №2»).
«Калининградетплосеть» проводит плановые ремонты на тепловых сетях. С 17 по 31 мая без горячей воды потребители на ул. Подп. Емельянова, 24 а,б, 248-298, 312 (д/с №49), 312, ул. И. Земнухова, 8-10, ул. Дзержинского, 205а. Тепловой источник, который обеспечивает отопление и горячее водоснабжение по этим адресам остановлен на профилактику и плановый ремонт в рамках подготовки к новому отопительному сезону.
Внимание! До 23 мая горячей воды в связи с профилактикой нет по следующим адресам:
пер. Воздушный 4, 9-11
пер. Радистов 7-11
пр-кт Победы 33, 137, 143, 189, 189а, 82, (д/с №73), 88-94, 130-142, 144а-г
ул. Белинского 53-63, 61а, 38, 40
ул. Воздушная 21-31, 2-10
ул. Глазунова 5-9а, 13-19
ул. Красносельская 5-7, 21-31, 67а, 67б, 18-20, 36-40а, 56, 60
ул. Менделеева 13(СОШ №19), 2-6, 10-12, 12а, 18 (д/с №2)
ул. Радистов 2
ул. Серж. Мишина 5-13, 2
ул. Тенистая аллея 1,35, 8, 28-30
ул. Можайская 256, 30
ул. Тбилисская 1-3
ул. Киевская 101а (д/с №53), 95-119, 82-90, 96-98,
ул. Книжная 1а (д/с №78), 2а-б, 2-6
ул. П. Морозова 1-31, 7а (д/с №30), 32
ул. Тобольская 2.