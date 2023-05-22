Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 22 мая

В Калининграде в понедельник, 22 мая, запланировано несколько отключений. Так, по данным мэрии, для модернизации оборудования отключение электроснабжения запланировано до 13.00 по следующим адресам:

ул. Бахчисарайская 20-22

ул. Горького 199,199а

ул. Зеленая 19-23а,45,70

ул. Аллея смелых 107,114-122

пер. Клинской 1-4,4-6а,13-19

ул. Грибная 2-4б,1-3

ул. Грунтовая 1а-в,2а-в

ул. Муромская 5.

До 18.00 отключение электроэнергии проведут у потребителей:

пр-кт Ленинский 68-86

ул. Багратиона 114-126

ул. Серпуховская 30-30а,35-41.

ул. К. Маркса 61

ул. Каменная 11-17,14-22

ул. Комсомольская 46-52,47-57,61.

«Водоканал» сегодня проводит работы на сетях, которые потребуют отключения водоснабжения.

До 16.00 дома на пр-кт Калинина 85-115, ул. Октябрьской 78-92, Мебельной 10-16,7-21.

До 15:00 без воды будут дома на ул. Университетской 1а,1-11(ГБУЗ «Городская поликлиника №2»).

«Калининградетплосеть» проводит плановые ремонты на тепловых сетях. С 17 по 31 мая без горячей воды потребители на ул. Подп. Емельянова, 24 а,б, 248-298, 312 (д/с №49), 312, ул. И. Земнухова, 8-10, ул. Дзержинского, 205а. Тепловой источник, который обеспечивает отопление и горячее водоснабжение по этим адресам остановлен на профилактику и плановый ремонт в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Внимание! До 23 мая горячей воды в связи с профилактикой нет по следующим адресам:

пер. Воздушный 4, 9-11

пер. Радистов 7-11

пр-кт Победы 33, 137, 143, 189, 189а, 82, (д/с №73), 88-94, 130-142, 144а-г

ул. Белинского 53-63, 61а, 38, 40

ул. Воздушная 21-31, 2-10

ул. Глазунова 5-9а, 13-19

ул. Красносельская 5-7, 21-31, 67а, 67б, 18-20, 36-40а, 56, 60

ул. Менделеева 13(СОШ №19), 2-6, 10-12, 12а, 18 (д/с №2)

ул. Радистов 2

ул. Серж. Мишина 5-13, 2

ул. Тенистая аллея 1,35, 8, 28-30

ул. Можайская 256, 30

ул. Тбилисская 1-3

ул. Киевская 101а (д/с №53), 95-119, 82-90, 96-98,

ул. Книжная 1а (д/с №78), 2а-б, 2-6

ул. П. Морозова 1-31, 7а (д/с №30), 32

ул. Тобольская 2.