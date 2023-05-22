Умер актер Калининградского драмтеатра Сергей Чернов

Сергей Чернов. Фото: Калининградский областной драматический театр

Заслуженный артист России скончался 21 мая в возрасте 50 лет. Как сообщает пресс-служба театра, Сергей Владимирович родился 11 декабря 1972 года в Калининграде. В 1993-м, по окончании Воронежского государственного института искусств, он был принят в труппу Калининградского драматического театра.

В послужном списке Чернова – десятки ролей, сыгранных на калининградских подмостках. Из последних работ – Воланд в «Мастере и Маргарите», урядник в «Поминальной молитве», Ван Хельсинг в «Дракуле», Ноздрев в «Мертвых душах». Наш земляк сыграл Психолога в кинофильме «Чайлдфри». За свою творческую деятельность Сергей Чернов в 2014 году был удостоен почетного звания «Заслуженный артист России».

Прощание с Сергеем Черновым состоится в фойе драмтеатра в среду, 24 мая, в 10.00.