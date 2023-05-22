В день матча «Балтика» - «Рубин» Fan ID оформили еще 200 калининградцев

. Фото: Александр Подгорчук

Выход «Балтики» в Премьер-лигу подстегнул калининградцев оформлять карту болельщика. Как сообщает пресс-служба правительства области, в день матча с «Рубином» еще около 200 человек оформили Fan ID на стадионе «Калининград». Там работал выездной офис МФЦ.

Оформляется карта в два этапа: сначала необходимо подать заявление на портале госуслуг, затем – пройти идентификацию личности в МФЦ или онлайн через приложение «Госуслуги. Карта болельщика» с помощью 10-летнего загранпаспорта либо биометрии из Единой биометрической системы. Карту нужно получать отдельно на каждого человека, в том числе на детей до 14 лет.

Пройти проверку для оформления карты можно в любом офисе МФЦ. За два месяца это сделали около 1,5 тысячи человек. Пока что Fan ID для посещения домашних матчей «Балтики» (в этом чемпионате осталась одна игра) не требуется, однако в следующем сезоне без такой карты на стадион не пустят.