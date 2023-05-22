. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области возродили спартакиаду госслужащих – региональные соревнования среди сотрудников министерств и ведомств правительства провели на трех спортивных объектах, участвовало около 50 человек.

Как рассказали в министерстве спорта региона, стартовав с настольного тенниса и легкой атлетики, турнир завершился плаванием на 50 метров и состязанием по дартсу.

Чемпионами абсолютного зачета стали представители министерств экономического развития и регионального контроля Анастасия Пузанкова и Никита Михалев.

Глава министерства социальной политики Анжелика Майстер стала второй в абсолютном зачете, а быстрее всех в плавании вольным стилем на 50 метров стала министр спорта и пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко, что, впрочем, не стало неожиданностью.

Сама она сказала, что систематические занятия спортом благоприятно сказываются на достижениях в работе.