В Калининграде изменили время начала представления светомузыкального фонтана

. Фото: Александр Подгорчук

Шоу светомузыкального фонтана в сквере 70-летия области у Музея изобразительных искусств будет начинаться позже.

«Поскольку темнеет сейчас позже, то и начало представления сдвинули на полчаса. Теперь оно будет начинаться в 21:30», - сообщает в соцсетях администрация Калининграда.

Кроме вечернего, в расписании остаются еще два представления – в 12:00 и 17:00. Это время власти менять не стали.

Напомним, светомузыкальный гидродинамический фонтан открылся в июне 2018 года. Он имеет 300 водных струй высотой до 16 метров, 25 водных контуров и 341 светильник. Фонтан оборудован видео-лазерной проекцией, автоматической многоэтапной системой очистки воды и может транслировать видеоматериалы, сопровождаемые синхронизированным динамическим оформлением из воды, света и музыки. На его водный экран размером 6х12м можно проецировать любое изображение.