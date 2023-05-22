. Фото: Александр Подгорчук

В понедельник, 22 мая, в реке Лава в Знаменске утонула 11-летняя девочка. Как сообщает klops.ru, трагедия произошла недалеко от водопада (подпорной плотины).

Для поисков тела в Знаменск выехали спасатели МЧС, водолазы, полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад». На берегу работает следственно-оперативная группа.

Отметим, что трагедия произошла в этом месте не в первый раз. В июле 2018 года во время купания возле водопада утонул 45-летний калининградец, в июне 2021-го здесь погиб 38-летний военнослужащий.