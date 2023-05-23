Более 600 жителей области проверили кровь на сахар на площади Победы

. Фото: Правительство Калининградской области

Профилактическая акция «Предупреди развитие диабета!» прошла 22 мая на площади Победы в Калининграде. В ней поучаствовали 620 жителей региона, которые бесплатно проверили кровь на сахар.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, с начала года это первая акция, направленная на предупреждение сахарного диабета.

Пациенты могли также проверить уровень артериального давления, посетить эндокринолога, диетолога, получить консультации по здоровому образу жизни.

Врачи отмечают, что пациентам после 40 лет желательно ежегодно проверять узнать уровень глюкозы в крови.

Очередной бесплатный скрининг уровня сахара в крови в мобильном центре здоровья на площади Победы в Калининграде запланирован на август.