Осуждены наркоторговцы, распылившие перцовый баллончик в лицо полицейского

К лишению свободы осуждены два калининградца 22-х и 29 лет. Как сообщает пресс-служба регионального СК, младший товарищ купил в интернете психотропные и наркотические вещества (амфетамин и марихуану), разместил в СНТ «Дружба» в Калининграде две закладки с наркотиками. После этого его и его приятеля остановили сотрудники полиции.

«Фигуранты оказали сопротивление законным действиям полицейских, распылив им в лицо содержимое перцовых баллончиков, а также нанесли удары кулаками и ногами», - рассказали в СК.

22-летнему парню дали в итоге 6 лет лишения свободы, 29-летний осужден на 4 года колонии строгого режима.

Кроме того, младший злоумышленник заплатит 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда сотруднику полиции. Старший выплатит по 50 тыс. рублей обоим потерпевшим правоохранителям.