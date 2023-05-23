В этом году начнется ремонт трамвайных путей на Фестивальной аллее

Власти планируют до 2030 года пересмотреть существующую трамвайную сеть и ее техническое состояние, отремонтировать ее там, где надо. Начать хотят с Фестивальной аллеи уже в этом году. Об этом сказал заместитель председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Калининграда Антон Романов в эфире «ГорПросвета» в «ВКонтакте».

- В этом году на Фестивальной аллее частичка маршрута будет переустраиваться, в районе «Янтарного сказа». Мы уже разработали проектно-сметную документацию. Там идет конфликт интересов и транспортных потоков, и велосипедных потоков, и пеших потоков. Плюс еще трамвай. И плюс еще сквер. - сказал Антон Романов.

Чиновник отметил, что это «первый этап по приведению в нормативное состояние Фестивальной аллеи в разрезе именно трамвайного пути». Когда случится второй этап – не уточняется.