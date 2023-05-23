Житель Балтийска заплатил долг по алиментам в 1 млн рублей, чтобы поехать отдыхать

Житель Балтийска погасил крупную алиментную задолженность перед 14-летним ребенком только после вмешательства службы судебных приставов. Не платил он ровно три года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, отцу рассказали о возможных ограничительных и принудительных мерах, если он не выплатит долго. Ключевым моментом стала невозможность покинуть пределы РФ.

«Должник признался, что на ближайшее время у него уже запланирована дорогостоящая туристическая поездка за рубеж. Чтобы тур не сгорел, балтиец полностью погасил алиментную задолженность 1 млн рублей», - рассказали в службе судебных приставов.