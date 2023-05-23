В Калининграде скорость трамваев хотят увеличить до 20 км/час

Скорость трамваев в Калининграде планируют увеличить до 20 км/ч. Но произойдет это только к 2034 году. Об этом рассказал заместитель председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры городской администрации Антон Романов в эфире «ГорПросвета» в «Вконтакте». Он отметил, что сегодня скорость трамваев в Калининграде – 10-12 км/час.

- Звучит страшно, но это средняя скорость, учитываются и торможение, и остановка на светофоре, время стоянки. Скорость планируем увеличить в два раза, до 20 км/час. Привлекательность общественного транспорта тем самым увеличится, - сказал чиновник.

В мэрии уточнили, что скорость общественного транспорта увеличится за счет выделенных полос.

- Выделенные полосы мы можем сделать на Ленинском проспекте, ул. Черняховского, на проспекте Мира до его исторической части, на Советском проспекте, - сказал Романов.