В Калининградском зоопарке родили козы Зита и Гита

. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке прибавление в семействе коз. Родили мамы Зита и Гита. На свет появились шесть малышей: пят самцов и самка. Детеныши подросли и их уже можно видеть в уличном вольере.

«Оба семейства сейчас живут рядом с детской площадкой. Зита и Гита неусыпно бдят: защищают детей от посторонних людей и назойливых фотографов. Так просто не подойдешь, за ушком козленка не почешешь: первым делом напорешься на две пары острых материнских рогов и гневный взгляд», – рассказали в пресс-службе зоопарка.

Козлята еще привязаны к родительницам. Когда еще подрастут, то переедут на детскую площадку.