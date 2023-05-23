Как будут работать мобильные прививочные пункты в Калининграде до 28 мая

В Калининграде продолжают работать пункты вакцинации. На деле до 28 мая мобильный пункт вакцинации от коронавируса будет функционировать в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30), вход со стороны Гвардейского проспекта, 3-й этаж – с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00.

По данным областного минздрава, также в предстоящие субботу и воскресенье, 27 и 28 мая, с 10 до 20 часов будет работать пункт вакцинации в ТЦ «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2, с восточного входа).

Также привиться от коронавируса можно в поликлинике по месту прикрепления.