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НовостиПроисшествия23 мая 2023 8:09

В СКР рассказали подробно об утонувшей в реке Лава 11-летней девочке

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

11-летняя девочка, чье тело удалось обнаружить только к полуночи, поскользнулась на камне и утонула. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Три сверстницы находились на берегу реки Лавы. Одна из девочек встала на камень, и, поскользнувшись упала в воду.

«Выбраться из реки школьница не смогла из-за каменистого берега и сильного течения в месте падения. Мужчина, находившийся неподалеку от места происшествия, услышав крики детей, сообщил о произошедшем в экстренные службы», – сообщили в СКР.

К поисковым мероприятиям были привлечены как водолазы МЧС, так и волонтеры. Лишь ближе к полуночи тело ребенка было обнаружено в водоеме и извлечено на берег.

Организована доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.