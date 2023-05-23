Опубликован график работы выездной бригады Калининградской станции переливания крови

Калининградская станция переливания крови продолжает ездить по региону и принимать кровь. Как рассказали в медучреждении, на июнь график работы выездной бригады такой:

6 июня – Черняховск, площадь РЖД;

8 июня – Багратионовск, Центральная площадь;

14 июня – Всемирный день донора. Площадь Победы, 1;

15 июня – «Калининградгазавтоматика», пр-т Гвардейский, 15;

19 июня – Мамоново ул. Шоссейная, 1;

20 июня – управление Росгвардии по Калининградской области. Ул Осенняя, 11;

21 июня – «Янтарьэнерго». Ул. Театральная, 34;

22 июня – Сбербанк. Ул. Гюго, 1;

27 июня – Советск. Площадь Ленина;

29 июня – Пионерский. Ул. Комсомольская, 4.

О правилах для доноров и подготовке – здесь.