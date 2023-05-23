Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 мая 2023 8:29

В Калининградской области за неделю от клещей пострадали 162 человека

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области за минувшую неделю за медицинской помощью обратились 162 человека, пострадавших от присасывания клещей. В числе укушенных оказалось 42 ребенка. Данные приводит региональное Управление Роспотребнадзора.

Всего же с начала эпидемического сезона зарегистрировано 831 обращение, из них 292 – дети.

«С начала года диагностировано 5 случаев клещевого боррелиоза и 1 случай клещевого энцефалита», - отметили в Управлении.

В регионе продолжается акарицидная обработка мест массового отдыха. Уже опрыскано более 2.5 тысяч га.