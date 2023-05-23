В «Готрансе» объяснили, почему трамваи модели «Корсар» часто ломаются в Калининграде

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Причиной того, что трамваи модели «Корсар» ломаются в Калининграде, является их новизна и некие нюансы, которые приходится исправлять. Об этом директор «КалининградГорТранса» Владимир Фомин сказал в эфире «ГорПросвет» в «ВКонтакте».

- По сути, это вагоны, которые собирались как некий прототип. Не сказал бы, что они тестовые… Их пробовали здесь, обкатывали, но так или иначе сама модель вышла в первый раз здесь на линию. Там и новая тележка, и, соответственно, полностью новая комплектация всего электрооборудования. И при эксплуатации совместно с производителем нет-нет да у нас вылазят некие нюансы, которые мы совместно исправляем, - пояснил Владимир Фомин.

Он отметил, что всего лишь три города в России обладают узкой колеей.