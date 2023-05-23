Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 23 мая

В Калининграде во вторник, 23 мая, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 13.00 по адресам:

пр-кт Московский 60-62,64, 66, 68

пр-кт Московский пересечение 9 Апреля СФО

ул. Проф. Севастьянова 16-22, 22а,24

ул. Сергеева 2

ул. Пролетарская 29-31, 33-35а, 37-39,41,43-53

ул. Ген. Соммера 46-56, 58-68

ул. Университетская 4-10

ул. Тенистая аллея 5-9а,13-19(ГБУЗ КО род. дом № 4), 12а,14а-в

пр-кт Победы 116, 116а,124-126,130-140,140а,142, 144а-г

ул. Брусничная 2,2а,2б,8,8а

С 13.30 до 18.00:

ул. Ольховая 1-19,2,4

ул. Фабричная 3, 5, 7,13, 15-21,23-25

ул. Кленовая 2-12,9,11,13,15,17,19,21

пл. Октябрьская 8-20, 11, 13,20б, 22, 24,

28-30 (школа № 3)

ул. Осиновая 2-6

ул. П. Морозова 10-26

ул. Сосновая 2

ул. Дзержинского 205а

ул. И. Земнухова 4, 6а,8-10

С 13.30 до 18.00:

ул. Куйбышева 2 (ЦТП), 17-27, 15 (СОШ № 33), 41-89

Светофор ул. Куйбышева 15 (СОШ № 33).

ул. Воздушная 39а,39б,41,43а 43б, 45,45а,46а, 47,49, 51, 53,55,54,56, 56а,57,58,58а,59, 60,60а,

62-62а, 63,64-64а, 64б, 66а,66б,66в, 67, 69, 71,

74-76,79а, 82-84,86

ул. Белинского 3, 7,9,10а,11,13,15,16а,17,19, 21, 22,24,26,27,27а,28,29,32,33, 33а,37-39, 41,18

ул. Саперная 3,4,5,6,7,8,9,10,10а,11,12,13, 13а, 14, 16,18, 17-19,20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 31,33

ул. Добролюбова 17,17а, 19-19а, 20,21, 22,24, 24б, 26

ул. Ватутина 17, 18,22.

Также, по данным мэрии города, света не будет до 18.00:

пр-д Октябрьский 2-й 2-12

п-кт Мира 57-59.

ул. Воздушная 12-22

ул. Красносельская 17а,45-51.

До 20.00:

ул. Марш. Борзова 93а,93б,93в,95(д/сад № 122), 103,103а,103б,105а,147(школа № 50)

ул. Каштановая аллея 145а,147,157

ул. Олимпийская 10, 12,14,16,20,22,24.

Помимо этого, холодное водоснабжение в связи с ремонтными работами будет отключено до 15.00 по адресу: ул. А.Невского, 190.

До 18.00: пр-кт Победы 144 а-г, ул. Брусничная 2а.

До 17.00:

ул. Аральская 5,5б,7,8а,

ул. Лужская 2,4,10а,10,12,12а

ул. Карташева 68(дом интернат для преста-релых «Сосновая усадьба»),91,93-95,97-99,101, 105а

ул. Челюскинская 2.

В связи с работами по очистке резервуаров чистой воды на ЦВС, пониженное давление до 4-го этажа с 23 мая по 27 мая будет на 199 улицах.

В связи с ремонтными работами горячего водоснабжение до 17.00 будет отключено по следующим адресам:

ул. Артиллерийская 13-15,18,23,23а,25,27,29, 31,33,35,37,39,41,43, 45,46,47,48,49,50,51,53, 54,55, 56,57,58,59,62(РАНХиГС),72(д/с125)

ул. Некрасова10-14,16,17-17а,18-24,2

ул. А.Невского 14(БФУ И.Канта)23-27,24-30,32(шк.№33)31-37,34-34а,36,38 а,б,в, 39-43а,46,48, 50-52а, 51, 62-62в, 63,68а, 73-79, 78,89,105а-105б,107-115,117-123

ул. Тельмана 39,41а (д/с16)46-46а,48,48б

ул. Потемкина 9-13,18

пер. Потемкина 3-9

ул. Майская 4

пер. Майский 1,5

ул. Береговая 6-10,16,40

ул. Грибоедова 9,13-19,4,6

пер. Грибоедова 9

ул. Лермонтова 22

ул. Ленинградская 36,50-54

ул. Л. Толстого12-14

ул. Верхнеозёрная 24

ул. Куйбышева 11,15(шк.№33)17-27,29-39,41-51,53,55-65, 65а, 67-77, 78-89, 91,91а,95,97а, 97-107,109-111, 113-117, 117а,119-127,129-137,139, 141-149,151-159,161-169, 171-177,181-187

ул. Старш. Дадаева 56,62

ул. Достоевского 2

ул. Парт. Железняка 4-10,12,14,16-18

ул. Еловая аллея 4-10,12,14,16-18,63а

ул. Липовая аллея 2.

В связи с профилактическим ремонтом котельных горячего водоснабжения до 30 мая не будет по следующим адресам: ул. Подп. Емельянова 24, 248-298, 312 (д/с №49).

До 31 мая: ул. Дзержинского 205а, ул. И. Земнухова 8-10, ул. Заводская 16 (д/с №4)

ул. А. Суворова 137-139 (СОШ №28).