Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 23 мая

В Калининграде во вторник, 23 мая, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 13.00 по адресам:
пр-кт Московский 60-62,64, 66, 68
пр-кт Московский пересечение 9 Апреля СФО
ул. Проф. Севастьянова 16-22, 22а,24
ул. Сергеева 2
ул. Пролетарская 29-31, 33-35а, 37-39,41,43-53
ул. Ген. Соммера 46-56, 58-68
ул. Университетская 4-10
ул. Тенистая аллея 5-9а,13-19(ГБУЗ КО род. дом № 4), 12а,14а-в
пр-кт Победы 116, 116а,124-126,130-140,140а,142, 144а-г
ул. Брусничная 2,2а,2б,8,8а
С 13.30 до 18.00:
ул. Ольховая 1-19,2,4
ул. Фабричная 3, 5, 7,13, 15-21,23-25
ул. Кленовая 2-12,9,11,13,15,17,19,21
пл. Октябрьская 8-20, 11, 13,20б, 22, 24,
28-30 (школа № 3)
ул. Осиновая 2-6
ул. П. Морозова 10-26
ул. Сосновая 2
ул. Дзержинского 205а
ул. И. Земнухова 4, 6а,8-10
С 13.30 до 18.00:
ул. Куйбышева 2 (ЦТП), 17-27, 15 (СОШ № 33), 41-89
Светофор ул. Куйбышева 15 (СОШ № 33).
ул. Воздушная 39а,39б,41,43а 43б, 45,45а,46а, 47,49, 51, 53,55,54,56, 56а,57,58,58а,59, 60,60а,
62-62а, 63,64-64а, 64б, 66а,66б,66в, 67, 69, 71,
74-76,79а, 82-84,86
ул. Белинского 3, 7,9,10а,11,13,15,16а,17,19, 21, 22,24,26,27,27а,28,29,32,33, 33а,37-39, 41,18
ул. Саперная 3,4,5,6,7,8,9,10,10а,11,12,13, 13а, 14, 16,18, 17-19,20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 31,33
ул. Добролюбова 17,17а, 19-19а, 20,21, 22,24, 24б, 26
ул. Ватутина 17, 18,22.
Также, по данным мэрии города, света не будет до 18.00:
пр-д Октябрьский 2-й 2-12
п-кт Мира 57-59.
ул. Воздушная 12-22
ул. Красносельская 17а,45-51.
До 20.00:
ул. Марш. Борзова 93а,93б,93в,95(д/сад № 122), 103,103а,103б,105а,147(школа № 50)
ул. Каштановая аллея 145а,147,157
ул. Олимпийская 10, 12,14,16,20,22,24.
Помимо этого, холодное водоснабжение в связи с ремонтными работами будет отключено до 15.00 по адресу: ул. А.Невского, 190.
До 18.00: пр-кт Победы 144 а-г, ул. Брусничная 2а.
До 17.00:
ул. Аральская 5,5б,7,8а,
ул. Лужская 2,4,10а,10,12,12а
ул. Карташева 68(дом интернат для преста-релых «Сосновая усадьба»),91,93-95,97-99,101, 105а
ул. Челюскинская 2.
В связи с работами по очистке резервуаров чистой воды на ЦВС, пониженное давление до 4-го этажа с 23 мая по 27 мая будет на 199 улицах.
В связи с ремонтными работами горячего водоснабжение до 17.00 будет отключено по следующим адресам:
ул. Артиллерийская 13-15,18,23,23а,25,27,29, 31,33,35,37,39,41,43, 45,46,47,48,49,50,51,53, 54,55, 56,57,58,59,62(РАНХиГС),72(д/с125)
ул. Некрасова10-14,16,17-17а,18-24,2
ул. А.Невского 14(БФУ И.Канта)23-27,24-30,32(шк.№33)31-37,34-34а,36,38 а,б,в, 39-43а,46,48, 50-52а, 51, 62-62в, 63,68а, 73-79, 78,89,105а-105б,107-115,117-123
ул. Тельмана 39,41а (д/с16)46-46а,48,48б
ул. Потемкина 9-13,18
пер. Потемкина 3-9
ул. Майская 4
пер. Майский 1,5
ул. Береговая 6-10,16,40
ул. Грибоедова 9,13-19,4,6
пер. Грибоедова 9
ул. Лермонтова 22
ул. Ленинградская 36,50-54
ул. Л. Толстого12-14
ул. Верхнеозёрная 24
ул. Куйбышева 11,15(шк.№33)17-27,29-39,41-51,53,55-65, 65а, 67-77, 78-89, 91,91а,95,97а, 97-107,109-111, 113-117, 117а,119-127,129-137,139, 141-149,151-159,161-169, 171-177,181-187
ул. Старш. Дадаева 56,62
ул. Достоевского 2
ул. Парт. Железняка 4-10,12,14,16-18
ул. Еловая аллея 4-10,12,14,16-18,63а
ул. Липовая аллея 2.
В связи с профилактическим ремонтом котельных горячего водоснабжения до 30 мая не будет по следующим адресам: ул. Подп. Емельянова 24, 248-298, 312 (д/с №49).
До 31 мая: ул. Дзержинского 205а, ул. И. Земнухова 8-10, ул. Заводская 16 (д/с №4)
ул. А. Суворова 137-139 (СОШ №28).