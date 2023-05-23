Власти рассказали, почему не пустят трамвай на Сельму

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Власти Калининграда не собираются пускать трамвай на Сельму. Причина – дороговизна реализации проекта и наличие ж/д ветки, которую можно активно использовать. Об этом сказал заместитель председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда Антон Романов,

- В разрезе сложившейся планировки, сложившейся застройки уже во многом привести трамвай [на Сельму], без достаточно крупных капиталовложений и переделок, невозможно, - сказал Антон Романов.

Он также отметил, что помимо общественного городского транспорта, автобусов, на Сельму можно добраться по железной дороге рельсобусом.

- У Сельмы есть железнодорожная ветка. И в дальнейшем история Сельмы, возможно, будет реализована через развитие совместно с РЖД-транспортом данной ветки. Через рельсобус «вытаскивая» людей в центр», - сказал Антон Романов.