Жительница Калининграда обманула пенсионеров на 580 тысяч рублей

В Калининграде задержали очередного курьера телефонных мошенников. На этот раз в роли того, кто забирал у обманутых людей деньги и переводил их на счет преступников, оказалась 30-летняя жительница города.

Она подозревается минимум в трех эпизодах.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, безработная женщина подрабатывала курьером у мошенников, которые «трудились» по схеме: «Ваш родственник стал виновником ДТП, срочно нужны деньги».

Жертвами мошеннических действий стали две 80-летние жительницы города и 70-летняя пенсионерка из Светлого. В итоге пожилые люди отдали курьеру в общей сумме 580 тысяч рублей.

Дама-курьер забирала деньги у жертв, переводила средства аферистам-сообщникам, оставляя себе небольшой процент.