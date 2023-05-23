В Правдинске в ДТП пострадал ребенок-велосипедист, еще один – в Калининграде

. Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП, в котором пострадал ребенок-велосипедист, случилось в Правдинском районе. Там на трассе между Железнодорожным и Правдинском водитель «Мицубиси» сбила 9-летнего велосипедиста.

Со слов водителя авто, ребенок выехал неожиданно из-за прицепа трактора, который двигался во встречном направлении. Школьник получил телесные повреждения.

Также, как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в Калининграде на Московском проспекте «Шкодой» был сбит 14-летний велосипедист.

ДТП случилось при проезде регулируемого пешеходного перехода (в момент ДТП светофор работал в желтом режиме). Школьник получил телесные повреждения.