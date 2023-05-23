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НовостиОбщество23 мая 2023 10:07

Экспорт рапсового масла в Китай из Калининградской области увеличился почти в 9 раз

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

С начала 2023 года экспорт рапсового масла в Китай увеличился почти в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 257 тысяч тонн (в 2022-м – 30 тысяч тонн).

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росприроднадзора.

Кроме того, в Китайскую Республику отправляются из региона соевое и подсолнечное масло.

«Общий объем поставок растительных масел с территории Калининградской области с начала текущего года составил 269 тысяч тонн», - рассказали в управлении.