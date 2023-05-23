В Калининграде 24 мая на площади Победы выступит хор из 280 певцов

В Калининграде готовятся к проведению Дня славянской письменности и культуры – 24 мая торжества пройдут на площади Победы у подножия Кафедрального собора Христа Спасителя.

Как рассказали «КП» в министерстве по культуре и туризму региона, главным событием праздника станет выступление сводного хора (коллективы детских школ искусств Калининграда, Черняховска, Светлогорска и Балтийска, Калининграда, а также детские ансамбли региона).

Всего в сводном детском хоре (художественный руководитель и хормейстер Евгения Синиченкова) выступят 280 певцов.

В праздничном мероприятии также примут участие Калининградский областной оркестр русских народных инструментов, Балтийский казачий хор, фольклорный ансамбль «Заряна» школы имени Глиэра, солисты.

Прозвучат классические произведения Бородина и Рахманинова, а также музыка и песни композиторов Баснера, Пахмутовой, Фрадкина, Дунаевского и др.

Начало в 12:00.

Вход свободный.