Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды23 мая 2023 12:20

В Калининграде 24 мая на площади Победы выступит хор из 280 певцов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде готовятся к проведению Дня славянской письменности и культуры – 24 мая торжества пройдут на площади Победы у подножия Кафедрального собора Христа Спасителя.

Как рассказали «КП» в министерстве по культуре и туризму региона, главным событием праздника станет выступление сводного хора (коллективы детских школ искусств Калининграда, Черняховска, Светлогорска и Балтийска, Калининграда, а также детские ансамбли региона).

Всего в сводном детском хоре (художественный руководитель и хормейстер Евгения Синиченкова) выступят 280 певцов.

В праздничном мероприятии также примут участие Калининградский областной оркестр русских народных инструментов, Балтийский казачий хор, фольклорный ансамбль «Заряна» школы имени Глиэра, солисты.

Прозвучат классические произведения Бородина и Рахманинова, а также музыка и песни композиторов Баснера, Пахмутовой, Фрадкина, Дунаевского и др.

Начало в 12:00.

Вход свободный.