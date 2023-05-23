Министр: В Калининградской области летом загруженность отелей составит около 80%

В Калининградской области ожидают уровень бронирования отелей летом около 80%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра по культуре и туризму региона Андрея Ермака.

- Загрузка у нас около 80% отелей мы прогнозируем на этот сезон, что в общем довольно неплохо, - сказал Андрей Ермак.

Министр также отметил, что власти надеются на то что в регионе выручка в туротрасли вырастет на 15 процентов на по сравнению с прошлым годом.

В областном министерстве культуры и туризма приводят данные о том, что в 2022 году траты туристов в регионе по банковским картам, без учета трат, понесенных до прибытия в область, например, оплаты бронирования гостиницы, составили 16,7 млрд рублей. Оборот общественного питания - 21,9 млрд рублей.