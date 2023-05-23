Калининградец обокрал родственников своей новой девушки в Пионерском

Полицейские задержали калининградца, который обокрал родственников своей девушки в Пионерском. Он вынес из квартиры колец и сережек на 98 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 24-летний калининградец встречался с жительницей приморского города и с некоторых пор стал вхож в ее семью.
Там он терял времени даром и прознал, где семья хранит украшения.
«Приехав в гости в очередной раз, злоумышленник дождался подходящего момента и похитил 7 золотых колец и серьги», - сообщили в полиции.
Украденное парень сдал в ломбард, деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело.