Калининградские астрономы сняли ярчайшую вспышку сверхновой в соседней галактике

. Фото: Астрономическое сообщество БФУ имени Канта

Ученые Астрономического сообщества БФУ им. И. Канта сумели заснять редкое астрономическое явление — вспышку сверхновой (явление, когда звезда резко увеличивает свою яркость) в соседней галактике.

Как сообщили в Сообществе, звезда была обнаружена в галактике, известной под именем «Вертушка» 19 мая. А в ночь на 23 мая астрономам БФУ удалось запечатлеть ее с помощью специального оборудования.

На обработанном снимке, сложенном из десятков кадров с астрономической камеры, хорошо видна яркая точка на краю спирального диска.

Несмотря на свои крошечные размеры, она сияет очень ярко.

Они рассказали, что вспышка сверхновой происходит в результате коллапса звезды — процесса взрывообразного разрушения ее структуры. В результате выделяется чудовищная энергия, после чего и наблюдают ярчайшую вспышку, сравнимую с сиянием миллиардов звезд, - рассказал руководитель Астрономического сообщества БФУ им. И. Канта Алексей Байгашов.

Вспышки сверхновых происходят постоянно, однако большинство из них случаются очень далеко от нас. Нынешний случай – исключение.