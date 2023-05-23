Калининградцев предупредили о перекрытии улиц в центре города 4 июня

В Калининграде готовятся к проведению полумарафона «Забег.рф» 4 июня. В мэрии города предупреждают о готовящемся перекрытии улиц.

Так, 4 июня, в воскресенье, с 7.00 до 14.00 будет временно прекращено движение транспорта на некоторых улицах.

Движение закроют на следующих улицах:

1) ул. Триумфальная аллея на участке от ул. Героя России Р. Филиппова до наб. Парадной;

2) наб. Парадная на участке от ул. Триумфальная аллея до ул. Октябрьской;

3) ул. Октябрьская на участке от пр-кта Московского до ул. Дзержинского;

4) 2-я эстакада от ул. Дзержинского до спуска на ал. Чемпионов;

5) по спуску со 2-й эстакады на наб. Парадную;

6) ал. Чемпионов на всем протяжении;

7) Восточная эстакада от ал. Чемпионов до ул. Ялтинской;

8) ул. Ялтинская на участке пересечения с Восточной эстакадой;

9) наб. Ген. Карбышева на участке от ул. Ген. Павлова до ул. Октябрьской;

10) ул. Ген. Павлова на участке от б-ра Солнечного до наб. Ген. Карбышева.

В горадминистрации отметили, что на время закрытия движения автобусы будут направлены:

1) автобусные маршруты №№ 21, 40 по пр-кту Московскому, пр-кту Ленинскому и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении - по тому же маршруту;

2) автобусный маршрут № 72 по пр-кту Московскому, пр-кту Ленинскому, ул. Багратиона и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении - по тому же маршруту;

3) автобусный маршрут № 39 по ул. 9 Апреля, пр-кту Московскому (без заезда на о. Октябрьский) и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении - по тому же маршруту;

4) автобусные маршруты №№ 9, 92, 94 по ул. Дзержинского, ул. Багратиона, пр-кту Ленинскому, ул. Шевченко, ул. 9 Апреля и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении – по тому же маршруту;

5) трамвайные маршруты № 3 и № 5 по ул. 9 Апреля, ул. Фрунзе, ул. Шевченко, пр-кту Ленинскому и далее в обратном направлении по существующей схеме движения.