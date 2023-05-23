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НовостиПроисшествия23 мая 2023 15:05

В Зеленоградском районе водителю автомобиля «Чери» стало плохо, и она сбила велосипедистку

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП, в котором пострадала велосипедистка, случилось в Зеленоградском районе. Там на трассе между Коврово и Зеленоградском 47-летняя женщина-водитель автомобиля «Чери» на прямом участке дороги наехала на бордюр.

Как водитель позже объяснила ГИБДД, ей стало плохо.

После столкновения с бордюром женщина не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где сбила 41-летнюю велосипедистку.

Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, после этого «Чери» опрокинулась на бок.

В результате ДТП велосипедистка получила телесные повреждения.