Калининградец устроил дома плантацию конопли «для личного употребления»

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Житель Калининграда 56 лет, который никогда не имел проблем с законом, решил оборудовать дома плантацию конопли. В его квартиру на улице Летней наведалась полиция.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленник превратил одну из комнат квартиры в теплицу, где в цветочных горшках выращивал коноплю.

В результате обыска было изъято 26 кустов конопли, также в жилище были найдены и изъяты электронные весы, оборудование для культивирования, удобрения и лампы освещения.

Как пояснил мужчина, коноплю он выращивал для личного потребления.